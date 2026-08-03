Neustadt
Verkehrsunfall in Neustadt (Wied) - Mögliche Zeugen gesucht

Symbolbild

dpa

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Wiedtalstraße in Höhe der Kirche in Neustadt (Wied) ein Verkehrsunfall.


Da die Schilderungen der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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