Da die Schilderungen der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall in Neustadt (Wied) - Mögliche Zeugen gesucht