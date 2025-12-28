Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsunfall in Folge Fahrunsicherheit
Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmittag (24.

12.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über einen PKW mit unsicherer Fahrweise, welcher kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung in der Martinusstraße festgestellt werden konnte.
Das Fahrzeug war dort mit einem Grundstückszaun verunfallt.

Die Beamten leiteten gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren ein.
Gegenstand der Ermittlungen wird die Unfallursache, sowie insbesondere eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers sein.
Der Führerschein des 69-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Linz wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

