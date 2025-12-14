Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße - Fußgänger leicht verletzt

Am 12.12.2025 gegen 18:45 Uhr kam es am Kreisverkehr Wilhelmstraße/Langendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und einer Fußgängerin.



Hierbei übersah ein 55-jähriger Fahrer eines weißen BMW eine 60-jährige Fußgängerin, die am dortigen Zebrastreifen die Wilhelmstraße querte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht am rechten Bein verletzt. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.



