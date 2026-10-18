Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer die Burgstraße aus Richtung Asbach kommend in Fahrtrichtung Neustadt/Wied und beabsichtigte dort, an einem, vor einer Fahrbahnverengung abgestellten PKW vorbeizufahren.
Ein ebenfalls in gleicher Richtung fahrender grauer Ford B-Max wollte ebenso die Fahrbahnverengung passieren. Dabei soll es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen gekommen sein, infolgedessen der Radfahrer stürzte.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
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Verkehrsunfall in Asbach-Altenburg
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