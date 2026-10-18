Asbach
Verkehrsunfall in Asbach-Altenburg
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, d. 18.10.2026 gegen 16.45 Uhr kam es in der Burgstraße in der Ortsgemeinde Asbach-Altenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

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Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer die Burgstraße aus Richtung Asbach kommend in Fahrtrichtung Neustadt/Wied und beabsichtigte dort, an einem, vor einer Fahrbahnverengung abgestellten PKW vorbeizufahren.
Ein ebenfalls in gleicher Richtung fahrender grauer Ford B-Max wollte ebenso die Fahrbahnverengung passieren. Dabei soll es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen gekommen sein, infolgedessen der Radfahrer stürzte.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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