Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Weyerbusch

Eine aus Weyerbusch (Ortsteil Leingen) kommende Pkw-Fahrerin übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw ihrer Unfallgegnerin und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Zwei der insgesamt drei Insassen wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegenden Krankenhäusern vorgestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrspur nach Nordrhein-Westfalen gesperrt und der Verkehr in Richtung Werkhausen abgeleitet werden.



