Verkehrsunfall im Berufsverkehr - Schüler leicht verletzt

Hierbei wurde das Kind durch den Bus erfasst und dabei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.



Die Polizei Neuwied hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.



Im Hinblick auf diesen Unfall weist die Polizei Neuwied erneut auf die besondere Bedeutung der Verkehrssicherheit von Radfahrern hin, insbesondere im Spannungsfeld Schulweg und Berufsverkehr.



Wichtige Hinweise für die Teilnahme von Fahrradfahren am Straßenverkehr:



- Das Tragen eines Fahrradhelms kann die Möglichkeit von schweren

Kopfverletzungen, bei Unfällen, verhindern oder deutlich

reduzieren.

- Auffällige, insbesondere reflektierende, Kleidung sorgt für eine

bessere Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer.

- Achten sie auf vorausschauende und defensive Fahrweise, rechnen

sie immer mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmen.



Die Polizei Neuwied appelliert an aller Verkehrsteilnehmer stets aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Eltern sollten ihre Kinder für die besonderen Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam machen und Schulwege vorab zusammen begehen.



