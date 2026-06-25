Verkehrsunfall B42 - Rheinbreitbach





Der 26-jährige Motorradfahrer aus Köln befand sich mit seinem Moped auf der B 42 aus Bonn kommend in Fahrtrichtung Unkel. In Höhe der Einmündung Mühlenweg beabsichtige er rechts an einem vorausfahrenden LKW, welcher links in den Mühlenweg einbiegen wollte, vorbeizufahren. Hierbei übersah er jedoch einen aus entgegenkommender Fahrtrichtung kreuzenden PKW, der ebenfalls in den Mühlenweg, allerdings in Fahrtrichtung Rhein, abbog. Es kam zum Frontalzusammenstoß, sodass der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde und auf der Fahrbahn aufprallte.

Aufgrund der zunächst angenommenen Schwere der Verletzungen landete zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber auf der gesperrten B 42. Dieser konnte jedoch zeitnah aus dem Einsatz entlassen werden, da der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.



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