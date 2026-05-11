Verkehrsunfall B256 mit flüchtendem PKW Dacia



Aufgrund eines kurz vor ihm einscherenden PKW, muss der Geschädigte seine gefahrene Geschwindigkeit drastisch reduzieren. Dabei verliert er die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert rechtsseitig mit der Schutzplanke. Am PKW entsteht erheblicher Sachschaden.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen neueren weißen Dacia handeln; vermutlich des Typs „Duster“.

Dieser hielt laut Angaben mehrerer Zeugen noch kurz an der Unfallstelle an, flüchtete jedoch im Nachgang von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise auf den PKW geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



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