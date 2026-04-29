Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlafs

In der Nacht auf Mittwoch, 29.04.2026, ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 32-jähriger Transporter-Fahrer, nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs, gegen den am Fahrbahnrand geparkten Honda eines 37-jährigen Besitzers fuhr.

Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell