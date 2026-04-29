Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren.
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Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlafs
Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren.