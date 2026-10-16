Verkehrsunfall aufgrund Einflusses berauschender Mittel in Neustadt/Wied OT Rahms



Der Fahrer eines PKW war dort augenscheinlich mit einem geparkten PKW kollidiert und konnte schlafend wenig später angetroffen werden.

Vor Ort verfestigte sich der Eindruck, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem war der PKW nicht mehr zugelassen.

Nach Sistierung zur Dienststelle erfolgte dort die Blutprobenentnahme, nach welcher der Fahrer aus der Maßnahme entlassen wurde.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise bezüglich der Unfallzeit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0





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