Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein.
Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen darum, sich telefonisch oder per E-Mail unter 02634-952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu melden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
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Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz
Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein.