Dierdorf
Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz
Symbolbild
dpa

Am 26.05.2026; 18:30 Uhr kam es in Dierdorf, Königsberger Straße, Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW.

Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen PKW gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen sein.

Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen darum, sich telefonisch oder per E-Mail unter 02634-952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1, 56587 Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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