Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Puderbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.





Ein Mann im höheren Erwachsenenalter beabsichtigte, mit seinem Leichtkraftfahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah er offenbar eine ebenfalls im höheren Erwachsenenalter befindliche Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Darüber hinaus verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



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