Ein Mann im höheren Erwachsenenalter beabsichtigte, mit seinem Leichtkraftfahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah er offenbar eine ebenfalls im höheren Erwachsenenalter befindliche Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen.
Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Darüber hinaus verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.
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Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Fußgängerin leicht verletzt
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