Verkehrsunfall auf der Wiedbachstraße in NR-Niederbieber - Fahrer leistet Widerstand



Im weiteren Verlauf kam der 24-jährige Fahrer des Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Fahrer mit einem Verteilerkasten, der durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und beschädigt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch weiter fort und überfuhr im Anschluss noch eine Verkehrsinsel an der Einmündung Wiedbachstraße /Neuer Weg, bevor der PKW aufgrund des großen Schadens auf der Straße stehen blieb.

Der Fahrer flüchtete sofort fußläufig von der Unfallstelle, konnte durch die eingesetzten Beamten jedoch eingeholt und gefesselt werden. Bei der Fesselung leistete der Fahrer Widerstand und schlug um sich.

Ein großer Dank gilt hierbei einem unbeteiligten Passanten, der die Polizeibeamten bis zum Eintreffen von Unterstützungskräften bei der Festnahme vor Ort unterstützte.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der geführte Audi aktuell nicht angemeldet ist und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Audi gehören.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen diesen eingeleitet.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurden zwei Polizeibeamte durch Prellungen leicht verletzt, blieben jedoch weiter dienstfähig.

Der verursachte Gesamtschaden liegt schätzungsweise im niedrigen fünfstelligen Bereich.



