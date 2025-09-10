Verkehrsunfall auf der L 284

Ihr entgegengesetzt fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer. Nach eigenen Angaben verlor die Peugeot-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und geriet in den Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Nach dem anschließenden Durchfahren einer Böschung, kam die 53-jährige mit ihrem Fahrzeug auf dem Fußgängerweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt; jedoch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Peugeot musste deshalb abgeschleppt werden.



