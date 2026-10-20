Verkehrsunfall auf der Engerser Landstraße sorgt für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei





Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer des Pkw aus einer Einfahrt nach links in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei den herannahenden Kleinbus. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Durch den Aufprall wurde die Fahrertür des Pkw so stark deformiert, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr musste die Tür mit technischem Gerät heraustrennen, um eine medizinische Versorgung des Fahrzeugführers zu ermöglichen.



Da nach der ersten Meldung von mehreren verletzten Kindern auszugehen war, wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Glücklicherweise blieben die Kinder nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Engerser Landstraße für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.



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