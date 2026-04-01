Verkehrsunfall auf der B256 im Bereich der Rheinbrücke

Auf Höhe der Abfahrt nach Weißenthurm verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zum Unfall. Der PKW konnte durch Polizeibeamte der PI Neuwied zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Rheinbrücke fahrend festgestellt werden. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte, die Angaben zum Fahrverhalten des PKW machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.-Nr.: 02631 878-0 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



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Telefon: 02631-878-0

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