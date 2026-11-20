

Der Unfallverursacher befuhr die Strecke mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 413 im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen werden.

Um 11:20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell