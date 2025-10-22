Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zu Wochenbeginn



Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 10 Verstöße wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer festgestellt werden. Zudem wurden 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in den Abendstunden auf der B42 in Höhe Erpel registrierten die Einsatzkräfte 7 Geschwindigkeitsverstöße. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h.



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran:



- Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen ist eine der

häufigsten Unfallursachen.



Schon ein kurzer Blick aufs Handy kann schwere Folgen haben. Lassen Sie das Telefon während der Fahrt liegen - Ihre Aufmerksamkeit gehört ganz dem Straßenverkehr.



- Geschwindigkeit bleibt weiterhin einer der Hauptfaktoren bei

schweren Verkehrsunfällen.



Passen Sie Ihre Fahrweise stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen an.



- Wer sich an die Verkehrsregeln hält, schützt nicht nur sich

selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell