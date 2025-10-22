Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zu Wochenbeginn
Symbolbild
dpa

Linz am Rhein (ots) - Zu Wochenbeginn führten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Linz am Rhein verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit den Schwerpunkten Ablenkung, Insassensicherheit und Geschwindigkeit durch.

Lesezeit 1 Minute


Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 10 Verstöße wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer festgestellt werden. Zudem wurden 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.
Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in den Abendstunden auf der B42 in Höhe Erpel registrierten die Einsatzkräfte 7 Geschwindigkeitsverstöße. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran:

- Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen ist eine der
häufigsten Unfallursachen.

Schon ein kurzer Blick aufs Handy kann schwere Folgen haben. Lassen Sie das Telefon während der Fahrt liegen - Ihre Aufmerksamkeit gehört ganz dem Straßenverkehr.

- Geschwindigkeit bleibt weiterhin einer der Hauptfaktoren bei
schweren Verkehrsunfällen.

Passen Sie Ihre Fahrweise stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen an.

- Wer sich an die Verkehrsregeln hält, schützt nicht nur sich
selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region