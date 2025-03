Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz

Die Beamtinnen und Beamten überprüften die Einhaltung der Verkehrsregeln im Bereich der Schule. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße festgestellt.



Im weiteren Verlauf des Tages führte die Bereitschaftspolizei an Kontrollstellen in Linz und Erpel gezielte Überprüfungen durch. Der Fokus lag dabei auf der Anschnallpflicht sowie der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer. Dabei wurde ein Verstoß gegen das Handyverbot festgestellt.



Während einer Streifenfahrt in Sankt Katharinen kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Drogenschnelltest wurde abgelehnt. Dem 28-jährigen Betroffenen wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch führte die Polizei eine Laserkontrolle auf der B42 in Erpel innerhalb geschlossener Ortschaft durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Insgesamt wurden acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt: Drei Verstöße lagen im Verwarngeldbereich, fünf im Ordnungswidrigkeitenbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h.



Die Polizei Linz kündigt in diesem Zusammenhang weiterhin verstärkte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell