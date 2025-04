Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz am Rhein

Schrottsammler kontrolliert



Am Mittwochvormittag wurde im Bereich Roniger Hof ein Schrottsammler kontrolliert, der illegal gesammelten Schrott geladen hatte. Im Anschluss an die Kontrolle musste der Fahrer den Schrott auf dem Wertstoffhof in Linz abladen. Gegen den 37-jährigen Mann wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.



Rotlichtverstoß festgestellt



Ebenfalls am Mittwochvormittag stellten Polizeibeamte auf der Bundesstraße 42 in Linz einen Rotlichtverstoß fest. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Fahrzeug mit starkem Rauch



Auf der Landesstraße 256 bei Linz wurde ein Pkw kontrolliert, der massive Rauchschwaden ausstieß. Die Beamten fertigten einen Mängelbericht und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer ein.



Radarkontrolle in Vettelschoß



Zwischen 15:00 und 19:20 Uhr führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Radarkontrolle in Vettelschoß, Michaelstraße, innerhalb geschlossener Ortschaft durch. Von 600 gemessenen Fahrzeugen überschritten sechs die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 66 km/h.



Abendliche Kontrolle mit Feststellung einer Fahndung



Am Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife auf der Bundesstraße 42 einen PKW mit Ausfuhrkennzeichen. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 34-jährigen Fahrer eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung vorlag.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell