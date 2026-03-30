Betzdorf
Verkehrsteilnehmende missachten Absperrungen: Polizei bittet um Beachtung der Umleitung aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich der Steinerother Straße
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Wie im Vorfeld angekündigt, finden aktuell im Bereich der Steinerother Straße Baumaßnahmen statt, weshalb kein Abbiegeverkehr von der L 280 / Friedrichstraße auf die L 288 / Steinerother Straße möglich ist.

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Bereits in den ersten Stunden der Baustelle umfuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer die deutlich sichtbaren Absperrungen des Baustellenbereichs als "Geisterfahrer" im Gegenverkehr. Die ausführenden Bauunternehmen führten hierüber bereits deutliche Beschwerde bei der PI Betzdorf, da es hierdurch immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen soll. Entsprechende Kontrollen dauern derzeit an, und führen zu einer Vielzahl von Beanstandungen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, die ausgeschilderte Umleitung zu beachten und zu nutzen. Die Absperrungen dienen nicht zuletzt der Sicherung der Arbeitsstelle und dürfen nicht missachtet werden.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum Ende der Woche andauern. Verstöße werden auch weiterhin durch Beamtinnen und Beamte konsequent verfolgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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