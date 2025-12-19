Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, eine solche Substanz wurde aufgefunden. Des weiteren verfügte der E-Scooter nicht über ein Versicherungskennzeichen und bei dem E-Bike stellte sich heraus, dass dies bei einem Diebstahl entwendet wurde. Entsprechende Maßnahmen wurden erhoben, Strafanzeigen gefertigt.
Verkehrsteilnahme mit entwendetem E-Bike unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln