Buchholz
Verkehrssicherheitsaktion "Sicher zur Schule - Dank- bzw. Denkzettel" in Buchholz
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 17.08.2026 wurde im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:15 Uhr anlässlich der Verkehrssicherheitsaktion "Sicher zur Schule - Dank- bzw.

Denkzettel" im Bereich der Grundschule in Buchholz eine Verkehrskontrolle durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Asbach wurde der Verkehr auf der Gemeindestraße "Auf dem Ortenbruch" während der Hol- und Bringzeiten kontrolliert. Im Fokus standen insbesondere die Sicherung der mitgeführten Kinder, die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln sowie die Verkehrssituation im unmittelbaren Schulumfeld zu den Hol- und Bringzeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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