Verkehrssicherheitsaktion "Sicher zur Schule - Dank- bzw. Denkzettel" in Buchholz

Denkzettel" im Bereich der Grundschule in Buchholz eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Asbach wurde der Verkehr auf der Gemeindestraße "Auf dem Ortenbruch" während der Hol- und Bringzeiten kontrolliert. Im Fokus standen insbesondere die Sicherung der mitgeführten Kinder, die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln sowie die Verkehrssituation im unmittelbaren Schulumfeld zu den Hol- und Bringzeiten.



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