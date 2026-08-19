Verkehrssicherheitsaktion "Sicher zur Schule - Dank- bzw. Denkzettel" in Asbach

Denkzettel" vor der Grundschule in Asbach eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Asbach, der Bereitschaftspolizei sowie Kräften der Polizeiinspektion Straßenhaus wurde der Verkehr im Bereich der Zuwegung zur Grundschule in der Müllerstraße, Schulstraße und Flammersfelder Straße während der Hol- und Bringzeiten kontrolliert.

Auf der Flammersfelder Straße, in Höhe der Realschule plus, wurde zudem eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Während der Schulzeit gilt in diesem Bereich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Ziel der Kontrollmaßnahme war es, die Verkehrssicherheit im Umfeld der Schulen zu erhöhen und insbesondere auf die Gefahren durch regelwidriges Verhalten im Bereich der Hol- und Bringzeiten aufmerksam zu machen. Im Fokus standen dabei unter anderem die Einhaltung des Durchfahrtsverbots, die Beachtung der geltenden Parkregelungen sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade im Umfeld von Schulen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens sowie der Vielzahl von Kindern besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme erforderlich sind. Eltern und sonstige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geltenden Verkehrsregeln zu beachten und durch ein umsichtiges Fahrverhalten zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler beizutragen.



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