Verkehrsrowdy verursacht Unfall

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 14:05 Uhr, überholte in halsbrecherischer Weise auf der L281, zwischen Steineroth und Elben, ein grauer Hyundai I30 N mehrere PKW.

Durch diese rücksichtslose Fahrweise musste ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW ausweichen, um einen Verkehrsunfall mit dem Hyundai zu verhindern. Hierdurch geriet er jedoch soweit nach rechts, dass an seinem PKW Sachschaden entstand.

Der Fahrer des Hyundai setzte sein Fahrt in Richtung Elben ungehindert fort.

Zeugen des Verfalls bzw. der Fahrweise des Verkehrsrowdys oder Personen, die Hinweise zur Identität dieser Person geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Das Kennzeichen ist derzeit unbekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Knautz

Telefon: 02741-9260





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell