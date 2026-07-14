Verkehrskontrollen

Hierbei konnte gegen 10.00 Uhr in der Lindenallee in Steimel ein 54-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden. Dieser hatte an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Zudem führte er unberechtigterweise einen Schlagstock mit. Der Schlagstock und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Weiterhin konnte in Steimel ein Fahrzeugführer gemessen werden, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen waren ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und eine verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons festzustellen. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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