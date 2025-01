Am Dienstag, 21.01.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 8 in der Ortslage Kircheib konnten insgesamt 4 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kumpstraße in Altenkirchen waren zwei allgemeine verkehrsrechtliche Verstöße festzustellen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verwarnungsverfahren eingeleitet.



