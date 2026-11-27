

Ziel der Kontrollmaßnahmen war es, durch eine gezielte Überwachung des Straßenverkehrs einen Beitrag zur Verhinderung und Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle unter Beteiligung junger Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu leisten.

Hierzu richteten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowohl stationäre Kontrollstellen ein als auch mobile Verkehrskontrollen durch. Im Fokus stand neben der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer insbesondere die Sensibilisierung für die Gefahren des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Darüber hinaus wurden die Kontrollierten auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines verantwortungslosen Verhaltens im Straßenverkehr hingewiesen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Unter anderem wurde eine Person mittleren Erwachsenenalters kontrolliert, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen E-Scooter führte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte durch Zahlung des geforderten Geldbetrages abgewendet werden.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus wird auch künftig durch gezielte Verkehrskontrollen dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung junger Fahrerinnen und Fahrer zu verhindern.



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