Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Junge Fahrerinnen und Fahrer" im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus



Ziel der Kontrollmaßnahmen war es, durch eine gezielte Überwachung des Straßenverkehrs einen Beitrag zur Verhinderung und Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle unter Beteiligung junger Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu leisten.

Hierzu richteten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stationäre Kontrollstellen ein und führten ebenfalls mobile Verkehrskontrollen durch.

Im Fokus stand neben der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer insbesondere die Sensibilisierung für die Gefahren des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Darüber hinaus wurden die Kontrollierten auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines verantwortungslosen Verhaltens im Straßenverkehr hingewiesen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus wird auch künftig durch gezielte Verkehrskontrollen dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung junger Fahrerinnen und Fahrer zu verhindern.



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