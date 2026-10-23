Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Junge Fahrerinnen und Fahrer" im Dienstgebiet der PI Straßenhaus



Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere junge Fahrerinnen und Fahrer. Ziel war es, mögliche Beeinflussungen durch Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr zu erkennen und dadurch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.

Darüber hinaus nutzten die eingesetzten Polizeikräfte die Kontrollen, um die jungen Verkehrsteilnehmenden für die Gefahren des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie für die Risiken überhöhter Geschwindigkeit als eine der Hauptunfallursachen zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend geahndet.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus kündigt in diesem Zusammenhang weitere Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf junge Fahrerinnen und Fahrer an. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Verkehrsunfälle durch verantwortungsbewusstes Fahrverhalten zu verhindern.



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Polizeiinspektion Straßenhaus

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