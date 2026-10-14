Polizeidirektion Neuwied
Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung „Junge Fahrerinnen und Fahrer“ der PI Straßenhaus
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Neustadt/Wied / Asbach (ots) - Am Abend des 13.10.2026 wurden durch die PI Straßenhaus mehrere Kontrollstellen im Bereich Asbach und Neustadt/Wied betrieben.


Das Ziel der Verkehrskontrollen war insbesondere die Aufklärung und Kontrolle junger Fahrerinnen und Fahrer vor dem Hintergrund eines möglichen Alkohol- und Drogeneinflusses im Straßenverkehr. Zudem wurde die Zielgruppe hinsichtlich möglicher Gefahren eben dieser Beeinflussung sowie einer der Hauptunfallursachen überhöhter Geschwindigkeit sensibilisiert.

Insgesamt wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Zudem wurden gegen einige Verkehrsteilnehmer Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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