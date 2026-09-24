Neuwied
Verkehrskontrollen in Torney
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 24.09.2026, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, führte die Polizei Neuwied Verkehrskontrollen an der L 258 / Dierdorfer Straße, Höhe dem Stadtteil Torney durch.


Dabei konnten zahlreichen Fahrzeugführer festgestellt werden, die gegen die bestehende Gurtpflicht verstießen. Ein Fahrzeugführer konnte festgestellt werden, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Weitere Kontrollen mit der Zielrichtung Insassensicherung und Ablenkung im Straßenverkehr werden künftig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6, 56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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