Dabei konnten zahlreichen Fahrzeugführer festgestellt werden, die gegen die bestehende Gurtpflicht verstießen. Ein Fahrzeugführer konnte festgestellt werden, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Weitere Kontrollen mit der Zielrichtung Insassensicherung und Ablenkung im Straßenverkehr werden künftig durchgeführt.
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Verkehrskontrollen in Torney