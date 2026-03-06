Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsverstöße geahndet werden. Unter anderem nutzten sieben Fahrzeugführer verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.
Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei besonders Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrskontrollen in Neustadt/Wied
