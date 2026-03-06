Neustadt/Wied
Verkehrskontrollen in Neustadt/Wied
dpa

Am 06.03.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 270 in Neustadt/Wied durch.

Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsverstöße geahndet werden. Unter anderem nutzten sieben Fahrzeugführer verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei besonders Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

