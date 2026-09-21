Verkehrskontrollen im Rahmen des sicheren Schulwegs

Am 21.09.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen der Thematik "Sicherer Schulweg" gezielte Verkehrskontrollen an Schulen in Niederbieber und Engers durch.

Leider mussten die Beamten feststellen, dass zahlreiche Kinder nicht oder nicht richtig gesichert waren. Auch erwachsene Fahrzeugführer dienten oftmals nicht als Vorbild.

Zudem konnten E-Scooter festgestellt werden, die mit zwei Personen besetzt waren. Auch hier wurden entsprechende Verwarngelder erhoben.



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