Leider mussten die Beamten feststellen, dass zahlreiche Kinder nicht oder nicht richtig gesichert waren. Auch erwachsene Fahrzeugführer dienten oftmals nicht als Vorbild.
Zudem konnten E-Scooter festgestellt werden, die mit zwei Personen besetzt waren. Auch hier wurden entsprechende Verwarngelder erhoben.
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56564 Neuwied
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Verkehrskontrollen im Rahmen des sicheren Schulwegs
Leider mussten die Beamten feststellen, dass zahlreiche Kinder nicht oder nicht richtig gesichert waren. Auch erwachsene Fahrzeugführer dienten oftmals nicht als Vorbild.