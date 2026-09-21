Neuwied
Verkehrskontrollen im Rahmen des sicheren Schulwegs
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 21.09.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen der Thematik "Sicherer Schulweg" gezielte Verkehrskontrollen an Schulen in Niederbieber und Engers durch.

Leider mussten die Beamten feststellen, dass zahlreiche Kinder nicht oder nicht richtig gesichert waren. Auch erwachsene Fahrzeugführer dienten oftmals nicht als Vorbild.
Zudem konnten E-Scooter festgestellt werden, die mit zwei Personen besetzt waren. Auch hier wurden entsprechende Verwarngelder erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren