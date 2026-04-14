Es konnte jeweils eine Atemalkoholkonzentration festgestellt werden, die im Bereich eines Bußgeldverfahrens liegt. Entsprechende Verfahren wurden gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Verkehrskontrollen decken Fahrten unter Alkoholeinfluss auf
Es konnte jeweils eine Atemalkoholkonzentration festgestellt werden, die im Bereich eines Bußgeldverfahrens liegt. Entsprechende Verfahren wurden gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.