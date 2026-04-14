Verkehrskontrollen decken Fahrten unter Alkoholeinfluss auf

Dierdorf / Buchholz/WW. (ots) - Am 13.04.2026 konnten jeweils gegen 22:15 Uhr bei Verkehrskontrollen in Buchholz/WW und in Dierdorf, Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter Alkoholeinfluss standen.

Es konnte jeweils eine Atemalkoholkonzentration festgestellt werden, die im Bereich eines Bußgeldverfahrens liegt. Entsprechende Verfahren wurden gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



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