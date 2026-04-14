Polizeidirektion Neuwied
Verkehrskontrollen decken Fahrten unter Alkoholeinfluss auf
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Dierdorf / Buchholz/WW. (ots) - Am 13.04.2026 konnten jeweils gegen 22:15 Uhr bei Verkehrskontrollen in Buchholz/WW und in Dierdorf, Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter Alkoholeinfluss standen.

Es konnte jeweils eine Atemalkoholkonzentration festgestellt werden, die im Bereich eines Bußgeldverfahrens liegt. Entsprechende Verfahren wurden gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


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