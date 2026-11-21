Hintergrund war und ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität in und um Neuwied. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Bereich der B256 und B9.

Es konnten diverse Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Gegen mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrererlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.



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