Hintergrund war und ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität in und um Neuwied. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Bereich der B256 und B9.
Es konnten diverse Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Gegen mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrererlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.
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Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6, 56564 Neuwied
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Verkehrskontrollen auf der B256 / Raiffeisenbrücke
Hintergrund war und ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität in und um Neuwied. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Bereich der B256 und B9.