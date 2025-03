Verkehrskontrollen am Donnerstag: Mehrere Verstöße festgestellt

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagvormittag führte die Polizei in Linz eine stationäre Verkehrskontrolle durch.

Dabei wurden zwei Gurtverstöße sowie ein Verstoß wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer festgestellt.



Am Donnerstagabend sind im Rahmen der Streife zwei weitere "Handyverstöße" geahndet worden. In Sankt Katharinen wurde ein Fahrer wegen Handy-Nutzung während der Fahrt belangt. Ein weiterer Handy-Verstoß wurde in Linz festgestellt.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Missachtung der Gurtpflicht und die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer erhebliche Unfallrisiken bergen. Regelmäßige Kontrollen sollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen.



