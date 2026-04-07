Anhausen
Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Zweiräder
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Durch Beamte der PI Straßenhaus wurde Ostermontag eine Verkehrskontrolle an der L258 in Anhausen unter dem Schwerpunkt Zweiräder durchgeführt.

Es konnten eine Vielzahl an Motorrädern kontrolliert und überprüft werden. Auch in Zukunft plant die PI Straßenhaus weitere Verkehrskontrollen dieser Art.
In diesem Zusammenhang weist die PI Straßenhaus daraufhin, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Motorradsaison startet und bittet alle Verkehrsteilnehmer dahingehend um besondere gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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