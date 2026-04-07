Es konnten eine Vielzahl an Motorrädern kontrolliert und überprüft werden. Auch in Zukunft plant die PI Straßenhaus weitere Verkehrskontrollen dieser Art.
In diesem Zusammenhang weist die PI Straßenhaus daraufhin, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Motorradsaison startet und bittet alle Verkehrsteilnehmer dahingehend um besondere gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
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Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Zweiräder
Es konnten eine Vielzahl an Motorrädern kontrolliert und überprüft werden. Auch in Zukunft plant die PI Straßenhaus weitere Verkehrskontrollen dieser Art.