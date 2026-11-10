Verkehrskontrolle in Altenkirchen deckt bei 36-jährigem Fahrzeugführer Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz auf.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung des PKW konnte ein für den Fahrzeugführer zugriffsbereit gelagerter Teleskopschlagstock sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Die aufgefundenen Waffen wurden sichergestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun den entsprechenden Strafverfahren zu stellen.



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