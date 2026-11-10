Altenkirchen
Verkehrskontrolle in Altenkirchen deckt bei 36-jährigem Fahrzeugführer Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz auf.
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 10.11.2026 gegen 15:00 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Kreisstadt einen PKW anhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung des PKW konnte ein für den Fahrzeugführer zugriffsbereit gelagerter Teleskopschlagstock sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Die aufgefundenen Waffen wurden sichergestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun den entsprechenden Strafverfahren zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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