Asbach
Verkehrskontrolle im Bereich eines Kindergartens
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Schulstraße in Asbach eine Verkehrskontrolle im Bereich eines Kindergartens durch.


Der Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in Fahrzeugen.

Im Rahmen der Kontrolle wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht bei Fahrzeugführern festgestellt.

Positiv hervorzuheben ist, dass das bestehende Durchfahrtsverbot während des Kontrollzeitraums von den Verkehrsteilnehmenden eingehalten wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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