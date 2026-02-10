Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf





Zunächst wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder mit Aachener Städtekennung nicht zu dem offenbar nicht zugelassenen, versicherten und versteuerten Fahrzeug gehören. Der Fahrzeugführer selbst war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des 28-jährigen. Bei dem Beschuldigten, welcher zwischenzeitlich aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Boden fixiert werden musste, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der PKW wurde im Auftrag der Polizei durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.



Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet.



