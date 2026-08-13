Neuwied
Verkehrskontrolle deckt diverse Straftaten auf
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 12.08.2026 gegen 21:15 Uhr wurde in der Elisabethstraße in Neuwied ein Motoroller einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Schnell stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Motoroller gehört. Zudem besteht der Verdacht, dass der Motoroller zuvor entwendet wurde und der 18-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten ebenfalls strafrechtlich relevante Betäubungsmittel beim Fahrer festgestellt werden.

Der Roller wurde sichergestellt und dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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