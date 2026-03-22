Verkehrsgefährdung auf der B42

Unkel - Erpel (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Linz ein Straßenverkehrsgefährdung auf der B 42 zwischen Unkel und Erpel gemeldet.

Durch eine Zeugin wurde mitgeteilt, dass ein graues SUV mit Münchener Kennzeichen auf dem vorgenannten Straßenabschnitt mehrfach riskant überholte. Mehrere andere Fahrzeugführer mussten dem Überholer ausweichen und stark abbremsen. Er entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Linz.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





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