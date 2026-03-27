Verkehrsbeeinträchtigung durch einen brennenden Bus

Feuerwehr und Rettungsdienst wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es, aufgrund eines technischen Defektes zu einer Brandentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges kam. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen, der Bus war zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Fahrer besetzt. Eine kurzfristige Sperrung der B 256 war erforderlich.
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Feuerwehr und Rettungsdienst wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es, aufgrund eines technischen Defektes zu einer Brandentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges kam. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen, der Bus war zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Fahrer besetzt. Eine kurzfristige Sperrung der B 256 war erforderlich.