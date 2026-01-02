Verfrühte Silvesterfeier führt zu Anzeigen und Sicherstellung von Feuerwerkskörpern

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Beamte der PI Betzdorf am Abend des 29.12.2025 auf dem Parkdeck Ladestraße drei junge Männer feststellen, welche dort zuvor unerlaubterweise Silvesterfeuerwerkskörper gezündet hatten.

Bei den Betroffenen konnten außerdem diverse noch nicht verwendete Feuerwerkskörper aufgefunden und präventiv sichergestellt werden.



Gegen alle drei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



