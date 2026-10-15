Neuwied
Verfolgungsfahrt mit Motorrad
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Mittag des 14.10.2026 sollte ein Motorrad ohne Kennzeichen an der Kirmeswiese in Neuwied einer Kontrolle unterzogen werden.


Der Fahrzeugführer flüchtete bei Erkennen der Streife. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu mehreren gefährlichen Situationen mit unbeteiligten PKW. Die Verfolgung musste schließlich abgebrochen werden, da der Fahrer über einen Fußweg flüchtete.
Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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