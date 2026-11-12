Neuwied
Verfolgungsfahrt mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer - Zeugensuche!
Symbolbild
dpa

Am heutigen Donnerstag, 12.11.2026, gegen 12.10 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei Neuwied einen dunklen Fiat Punto mit MYK-Kennzeichen in der Germaniastraße in Neuwied zu kontrollieren.

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Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und floh über die Rheinstraße in Richtung Panzerrampe. Im Zuge der Verfolgung befuhr der 36jährige Mann aus dem Bereich Mayen dann zunächst den Radweg am Rhein entlang in Richtung Engers. In der Ortslage Engers verloren die Beamten aufgrund eines Pollers dann zunächst den Sichtkontakt, ehe das Fahrzeug dann auf der Neuwieder Straße wieder gesichtet werden konnte. Auf der Engerser Landstraße in Block rammte der Fahrer einen Streifenwagen. Im weiteren Verlauf fuhr der Fiat dann als Falschfahrer auf die B256 auf, woraufhin die Verfolgung durch die Polizeikräfte abgebrochen wurde. Anschließend verließ der Mann sein Fahrzeug flüchtete zu Fuß weiter. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde er letztlich durch den Polizeihubschrauber in einem Gebüsch liegend festgestellt und festgenommen. Der amtsbekannte Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, außerdem stand er erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Zeugen der Verfolgung und Personen, die gefährdet oder geschädigt wurden, sich bei der PI Neuwied unter der Nummer 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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