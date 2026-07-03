Verfolgungsfahrt mit E-Scooter in Rheinbrohl

Als dieser den Streifenwagen erblickte, beschleunigte dieser den Scooter und flüchtete durch ein dortiges Wohngebiet. Der Streifenwagen konnte vorerst zu dem E-Scooter aufschließen. Um den Fahrer zum Stoppen zu bewegen, schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn ein. Schlussendlich konnte der Fahrer über einen Fußweg flüchten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zur Person an die unten angegebene Polizeiinspektion zu melden.



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Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

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