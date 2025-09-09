Verfolgungsfahrt mit dunklem BMW



Das Fahrzeug flüchtete mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neuwied.

Die Verfolgung erstreckte sich über die gesamte B42, bis in Höhe der Ortslage Bad Hönningen, wo schlussendlich der Sichtkontakt zum verfolgten Fahrzeug verloren wurde.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.



Mögliche Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



