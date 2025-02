Verfolgungsfahrt in Neuwied führt zur Festnahme von 2 Straftätern

Der PKW missachtete die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt über Bendorf zurück nach Neuwied-Engers und auf die B 42 fort. Die Fahrt des flüchtenden PKW führte von der B 42 auf die BAB 48 in FR Dernbacher Dreieck. Im Auffahrtsbereich der BAB 48 auf die BAB 3 in FR Frankfurt wurde ein Rucksack aus dem PKW geworfen. Der Rucksack konnte aufgefunden und sichergestellt werden (Inhalt u.a. Betäubungsmittel). Der PKW fuhr auf der BAB 3 an der AS Montabaur ab und wurde in der Ortslage Moschheim abgestellt. Zwei Personen flüchteten aus dem PKW anschließend zu Fuß in den Ort und konnten durch starke Kräfte der Polizei festgenommen werden. Die an dem VW Passat angebrachten Kennzeichen waren entwendet, die Herkunft/Eigentumsverhältnisse zu dem VW Passat sind noch unbekannt.

Der PKW wurde sichergestellt und durchsucht. Dabei wurden Einbruchswerkzeug und mehrere Kennzeichenpaare aufgefunden, die allesamt zuvor entwendet worden waren.

Dem 21jährigen Fahrer des VW Passat wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu den beiden 21 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen dauern aktuell noch an.



